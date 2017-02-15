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Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

Şanlıurfa'da ortaya çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının turizmin hizmetine sunulması için çalışmalar sürüyor.

15.02.2017 - 12:47
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla bir kültür kenti olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

KAYA MEZARLARI

Yapılan her kazıda mutlaka bir döneme ait tarihi eserlerin ortaya çıktığını belirten Çiftçi, "Kale eteği bölgesinde yaptığımız restorasyon ve çevre düzenlemesi sırasında içinde kaya mezarlarının yer aldığı 72, Kızılkoyun bölgesinde de 61 mağara bulundu. Bu mağaralardaki kaya mezarları M.S. 1. yüzyıl dönemine ait. Bir nevi Şanlıurfa'da Edessa Kralı Abgar döneminin yaşandığı, o dönemin kültürünün işlendiği bir hazine olarak karşımıza çıkıyor. Bu mağaralarda bulunan antik kaya mezarlarının tabanında o döneme ait figürlerin işlendiği mozaik bulundu. Yani bu dönemde yaşayan aileler öldükten sonra bu mağaralardaki kaya mezarlarına defnedilmiş durumda." diye konuştu.

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

Şanlıurfa Müzesinde görevli Arkeolog Bekir Çetin de bölgenin Edessa kentinin nekropolü (mezarlığı) olarak bilindiğini belirtti.

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

TURİZME KAZANDIRILACAK

Yürüttükleri çalışmalarda yerin 3 metre altında bugüne kadar ortaya çıkarılmayan kaya mezarlarını bulduklarını bildiren Çetin, şöyle konuştu: "Bu derinlikteki kaya mezarları biraz daha korunmuş durumda. Burada özellikle giriş kısmı hiç açılmamış bir kaya mezarımız var ki bu kaya mezarı tapınak görünümlü. Bunun benzeri Güneybatı Anadolu'da karşımızda çıkmakta. Burada içinde 2-3 odalı kaya mezarlarının olduğu yerlerdir. Kaya mezarlarının girişinde sütun ve çeşitli süslemeler dikkati çekiyor. Bazı mezar odalarında üst kısmı insan alt kısmı yılan olan triton denilen Yunan mitolojisindeki sahneyi görebiliyoruz. Bu kaya mezarı mağaralarının Şanlıurfa turizmi için önemli olduğunu göstermektedir. Burayı turizme ve Şanlıurfa'ya kazandırma çalışıyoruz."

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