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Şanlıurfa’da 2 günlük bebeği parkta bıraktılar

Şanlıurfa'da ağacın altında battaniyeye sarılı halde bir bebek bulundu.

04.07.2017 - 13:43
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Olay, öğle saatlerinde Hekimdede Mahallesi’ndeki Karakoyun Parkı’nda meydana geldi. Parkta gezen bir kişi, ağlama sesi duyunca baktığı ağacın altında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.

Şanlıurfa’da 2 günlük bebeği parkta bıraktılar

Battaniyeye sarılı bebek, parkta bulunan muhtar kulübesine götürülerek, durum polis ve sağlık görevlilerine bildirildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği muayene ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Şanlıurfa’da 2 günlük bebeği parkta bıraktılar

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, bebeği parka bırakan anne ve babasının kimliğinin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.

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