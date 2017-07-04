Şanlıurfa’da 2 günlük bebeği parkta bıraktılar

Olay, öğle saatlerinde Hekimdede Mahallesi’ndeki Karakoyun Parkı’nda meydana geldi. Parkta gezen bir kişi, ağlama sesi duyunca baktığı ağacın altında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü.
Battaniyeye sarılı bebek, parkta bulunan muhtar kulübesine götürülerek, durum polis ve sağlık görevlilerine bildirildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği muayene ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, bebeği parka bırakan anne ve babasının kimliğinin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.