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Şanlıurfa'da 26 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi

Şanlıurfa'da arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için aldıkları yaş pastadan zehirlenen öğrenciler, hastaneye kaldırıldı.

15.03.2017 - 17:24
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’ndeki Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda arkadaşlarının doğum gününü sınıfta kutlamak için bir pastahaneden 5 liraya aldıkları iddia edilen pastayı yiyen 6’ncı sınıfta okuyan 26 öğrenci zehirlendi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Öğrencilerin yedikleri pastadan zehirlendiklerini fark eden öğretmenleri öğrencilerden bazılarını Ertuğrulgazi Aile Sağlığı Merkezine götürürken, diğer öğrenciler ise okula çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi içindeki Çocuk Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da 26 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi

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