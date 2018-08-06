Şanlıurfa'da 3 gündür aranan bakkalın cesedi bulundu

Suruç ilçesindeki Mızar Caddesi'nde bakkal işleten Mehmet Yalçın (31), cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve dönmedi.

Yakınlarının Suruç Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Yalçın'ın, iş yerinin iki sokak arkasındaki tek katlı kullanılmayan eve girdikten sonra dışarı çıkmadığını tespit etti.

Bu sırada polise teslim olan B.Y. ile M.S, Yalçın'ı alacak meselesi nedeniyle "kendilerine ait kullanılmayan evde silahla öldürdükten sonra odaya gömdüklerini ve üzerine beton döktüklerini" itiraf etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Evde yapılan aramada bulunan Yalçın'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. ile M.S. mahkemece tutuklandı.