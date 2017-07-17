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Şanlıurfa'da 3 kardeş yangında can verdi

Siverek ilçesinde çıkan yangında anne ve babaları tarlada olan yaşları 1 ile 3 arasında değişen üç kardeş hayatını kaybetti.

17.07.2017 - 09:54
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yangın

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Karacadağ Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle evin çatısı çöktü.

3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada odada uyuyan ve dumandan etkilenen Bedriye (3), Mustafa (2) ve Ahmet Menek (1) kardeşler hayatını kaybetti.

Çocukların cesetleri, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABA FENALAŞTI

Bu arada yangın sırasında koyun güden baba ile tarlada çalışan annenin evde olmadığı belirtildi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen anne ve baba fenalaştı.

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