Şanlıurfa'da 30 ton saman yandı

Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde, Mehmet Şirin Çetintaş'ın kullandığı 21 TB 879 plakalı saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

30 TON SAMAN ZARAR GÖRDÜ

Aracının kasasında duman çıktığını fark eden Çetintaş, yol kenarına park ederek, itfaiye ve polisekiplerinden yardım istedi.



Olayın bildirilmesi üzerine Şanlıurfa, Siverek ve Diyarbakır'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangında yaklaşık 30 ton saman, zarar gördü.