taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.763
USD
3,6916
EURO
3,9396
ALTIN
148,27
PETR
54,8100

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şüpheli kamyonda piyasa değeri 13 milyon lira olan eroin bulundu.

05.04.2017 - 16:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki Selimpınar Mahallesi girişinde oluşturulan kontrol noktasında Van’dan geldiği belirtilen bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

314 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın tavan kısmına yapılmış gizli bölmesine yerleştirilmiş paketler içerisinde 314 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddeye el koyan polis, kamyonda bulunan ve adları açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu temin edip sattığı iddia edilen 3 kişi daha Adana ve Van'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON

Türkiye’de bu yıl içersinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda en fazla eroin maddesinin Şanlıurfa’da ele geçirilerek rekor kırıldığını ifade eden Vali Tuna, "Yakalanan uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değeri 13 milyon lira olup, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir" dedi.


Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

299
Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

80
Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

71
TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

98
SAMER'in anketinde hayır önde

SAMER'in anketinde hayır önde

292
Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

123
Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM