Şanlıurfa’da 315 kilo eroin ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki Selimpınar Mahallesi girişinde oluşturulan kontrol noktasında Van’dan geldiği belirtilen bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

314 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın tavan kısmına yapılmış gizli bölmesine yerleştirilmiş paketler içerisinde 314 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddeye el koyan polis, kamyonda bulunan ve adları açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu temin edip sattığı iddia edilen 3 kişi daha Adana ve Van'da gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON

Türkiye’de bu yıl içersinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda en fazla eroin maddesinin Şanlıurfa’da ele geçirilerek rekor kırıldığını ifade eden Vali Tuna, "Yakalanan uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değeri 13 milyon lira olup, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir" dedi.



























