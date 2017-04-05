Şanlıurfa’da 34 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün gece geç saatlere kadar sorumluluk bölgesindeki 41 noktada asayiş ve huzur operasyonu gerçekleştirildi.

8 BİN 83 KİŞİ GBT'YE GİRDİ

Uygulamalarda 3 bin 132 araç ile 8 bin 83 şahıs kontrol edildi. Bu şahıslar içerisinde daha önceden çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 46 şahıs hakkında ise adli ve idare işlem yapıldı.

Trafik ekiplerince yapılan yol kontrollerinde ise, 6 araç trafikten men edildi, 33 araca da cezai işlem uygulandı.

34 GÖZALTI

Bin paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 34 kişi işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.













