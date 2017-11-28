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Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

polis tarafından bir hafta içersinde 76 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

DHA | 28.11.2017 - 00:16..
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Kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı. Merkez, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yapılan çalışmada park halindeki motosikletleri çaldıkları belirlenen M.K., İ.H.H., M.K., A.Ç., A.D., M.A. ve M.E., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

Bir haftalık uygulamalarda ele geçirilen 76 çalıntı motosiklet ise polis merkezi bahçesinde sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.,

Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti VİDEO

Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

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