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Şanlıurfa’da acil servis ekiplerine bıçaklı saldırı

İhbar üzerine vakaya giden 112 Acil Servis ekipleri, geç geldikleri iddiasıyla bıçaklı saldırıya uğradı.

İHA | 04.09.2018 - 08:43..
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Gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat A. yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Y. ile Paramedik Neslihan C.’nin içerisinde bulunduğu ambulans olay yerine geçti.

NİYE GEÇ GELDİNİZ DEYİP BIÇAKLA SALDIRDI

Bu sırada bina girişinde bekleyen ve ismi öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Y., bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Ç. ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa’da acil servis ekiplerine bıçaklı saldırı

Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis'te tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da acil servis ekiplerine bıçaklı saldırı VİDEO

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