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Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Hilvan ilçesinde iki aile aralarındaki husumet nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 9 kişi de yaralandı.

14.07.2017 - 22:42
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Akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ralarında kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan ve birbirleriyle akraba Olzunga ile Küçükyavuz ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma, yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Olayda silahlarla ateş açılan 24 DT 770 plakalı otomobilde bulunan taraflardan Hüseyin Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

SOKAKTA OYNAYAN 2 ÇOCUK DA YARALANDI

Kavgada sokakta oynayan 9 yaşlarındaki Mehmet Emin Atakay ve Bahoz Atakay isimli çocuklar ile taraflardan Servet Küçükyavuz, Mehmetnur Küçükyavuz, Musa Küçükyavuz, Mahmut Küçükyavuz, İsa Küçükyavuz, Halil Küçükyavuz ve Halil Akbaş kurşun ve saçmalarla yaralandı. Birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açan tarafların kavgasına çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servislerde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'daki hastenelere sevk edilen yaralılardan Reşat NUri  Küçükyavuz da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde zırhlı araçlarla önlem alan polis, boş kovan ve fişekler ile bazı silahlara el koydu. Jandarma ise hastanede güvenlik önlemi aldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, hasar gören otomobil de otoparka çekildi. Güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralıŞanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 ölü 9 yaralı

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