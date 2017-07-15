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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu 4 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

15.07.2017 - 14:15
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Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, akraba iki aile arasında aralarındaki husumet nedeniyle dün akşam çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4’e yükselirken, 7 yaralının tedavisi devam ediyor.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı

KIZ ALIP VERME YÜZÜNDEN SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Hilvan’a bağlı Bağlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarındaki kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan ve birbirleriyle akraba Olzunga ile Küçükyavuz ailelerinin fertleri arasında çıkan, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada Hüseyin Kaya olay yerinde, Reşat Nuri Küçükyavuz ise hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgada yaralanan 9 kişiden Musa Küçükyavuz ve amcasının oğlu Mahmut Küçükyavuz ise, tedavilerinin sürdüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Şanlıurfa’dan davetli olarak gittiği Hilvan’da kavgada ölen 2 çocuk babası fotoğrafçı Hüseyin Kaya’nın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı

4 POMPALI TÜFEK, ÇOK SAYIDA SOPA, BIÇAK VE SATIR ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Reşat Küçükyavuz ile Mahmut Küçükyavuz'un da kardeş oldukları belirtildi. Bu arada olay yerinde yapılan incelemede 4 pompalı tüfek ile çok sayıda sopa, bıçak ve satır ele geçirildi. Kavganın Mehmet Küçükyavuz ile Özlem Küçükyavuz'un 7 yıldır süren evlilikleriyle ilgili problemden dolayı yaşandığı öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı, ölü sayısının 4'e yükseldiği kavgada yaralanan 7 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

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