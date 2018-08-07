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Şanlıurfa'da akrabaların hasat kavgası: 5 yaralı

Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında fıstık hasadı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

DHA | 07.08.2018 - 06:22..
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Tozluca kırsal Mahallesi'nde, aynı mahallede oturan ve akraba olan Akcan ailesi arasında fıstık hasadı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermi ile saçmalarla 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da akrabaların hasat kavgası: 5 yaralı

HASTANEDE DE KAVGA ETTİLER

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların yakınları, burada karşı karşıya gelince ikinci kez kavga çıktı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran iki gruba polis müdahalede bulunarak kavgayı ayırdı. Hastanede tedaviye alınan ve durumları ağır olduğu belirlenen 3 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da akrabaların hasat kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da akrabaların hasat kavgası: 5 yaralı

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