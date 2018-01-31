Şanlıurfa'da arsa kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyükalanlı kırsal Mahallesi Örcünlü mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Bayram Ailesi arasında arsa paylaşımı nedeniyle kavga yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silahların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Murat B., Mahmut B., Mehmet Fatih B. ve Ali B., Balıklıgöl Devlet Hastanesine, silahla vurularak ağır yaralanan Abdullah B. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Olay yerine gidip güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 2 kişiyi de gözaltına aldı.