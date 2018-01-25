Sınırda olası sızmalar ve yaşanabilecek hareketliliğe karşı hazırlıklı olmak ve bu hazırlığı gözden geçirmek amacıyla yapılan uygulama gerçeği aratmadı.

KISA SÜRELİ TATBİKAT YAPILDI

Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde geçtiğimiz aylarda bayraklı nöbet kulübesi olarak inşa edilen sınır kapısı alanında, iki manga asker kısa süreli bir tatbikat gerçekleştirdi.

SİLAHLARI GÖREN VATANDAŞLAR PANİK OLDU

Sınırdaki askerlerin tam teçhizatlı olarak ağır silahlar taşıdığını gören vatandaşlar, meraklı bakışlarla olup biteni anlamaya çalıştı. Kısa süreli yaşanan hareketliliğin tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Tatbikatın bitmesinin ardından askerler araçlara binerek sınır bölgesinden ayrıldı.

Şanlıurfa'da askeri tatbikat VİDEO