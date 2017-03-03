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Şanlıurfa'da bakan konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı konvoy kaza yaptı. Olayda 5 kişi yaralandı.

03.03.2017 - 19:20
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Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Hilvan Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da bakan konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı

BAKAN ÇELİK'İ KARŞILAMAYA GİDİYORDU

Şanlıurfa'ya uçakla gelecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamak için GAP Havalimanı'na giden ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu konvoydakilerin araçlardan biri, dolu yağışı nedeniyle ani fren yapınca zincirleme kaza oldu.

Şanlıurfa'da bakan konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin aracının da bulunduğu toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste teraviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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