taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0077
Euro
7.01895
Altın
1185.0765
Borsa
100298.73
Gram Altın
228.755

Şanlıurfa'da baltalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa Eyyübiye'de iki grup arasında baltalı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 27.09.2018 - 20:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eyyübiye Osmanlı Mahallesi’nde henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa süre sonra her iki tarafın akrabalarının da karıştığı baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Çevik Kuvvet ile çok sayıda yunus ve asayiş polislerinin müdahale ettiği kavgada, Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. adlı kardeşler yaralandı. Ağır yaralı olarak ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da baltalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Polis olayın daha da büyümemesi için hastane çevresi ile olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.  Oğlunun ölüm haberini alarak hastaneye koşan ismi öğrenilemeyen anne ise feryat ederek, gözyaşlarına boğuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

128
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

194
Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

91
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

46
Trump'ın İdlib itirafı

Trump'ın İdlib itirafı

86
Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

51
Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

Tekin gömlek açıklamasıyla Cumhuriyet'i de ikna edemedi

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM