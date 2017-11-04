Şanlıurfa'da bariyerleri çalan 2 kişi hakkında tutuklama

Hilvan'ın Kırbaşı Mahallesi yakınlarında jandarma, yol kenarındaki bariyerlerin söküldüğünü ve 2 kişi tarafından 50 LE 627 plakalı kamyonete konulduğu bilgisini aldı.
DEMİR BARİYERLERİ SÖKTÜLER
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mahalle yakınlarında durdurduğu kamyonette sökülmüş demir bariyerler olduğunu gördü.
Bariyerlere el koyan jandarma, kamyonette bulunan Ramazan G. ve Cemal G.'yi gözaltına aldı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Kuzen oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler jandarmada, bariyerleri satacaklarını söylediği öğrenildi.
Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan ve Cemal G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, bariyerler ise Karayolları Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.