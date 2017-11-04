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Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi

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1 CHP'li Haluk Pekşen'i rezil eden yerli otomobil tweet'i Elektrikli olması planlanan yerli otomobiller üzerinden hükümeti eleştirmek isteyen CHP'li Pekşen, attığı tweet ile rezil oldu.

2 Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den verilen bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı olacak.

3 Şanlıurfa'da bariyerleri çalan 2 kişi hakkında tutuklama Hilvan ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerleri çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

4 Türk gençlerin 'Akıllı Klozet' projesi dünya ikincisi oldu Liseli gençlerin projesi 'Akıllı Klozet', sağlıklı olmayan kişinin idrarını renklendirerek hekime başvurulması gerektiğini söylüyor.

5 Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı Kayseri'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

6 Tudor: Caner ve Feghouli'ye verilen cezalar fazla Caner Erkin ve Feghouli'ye verilen cezalar hakkında konuşan Tudor, "Bence ikisi de daha az ceza almalıydı" dedi.