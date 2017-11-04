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Şanlıurfa'da bariyerleri çalan 2 kişi hakkında tutuklama

Hilvan ilçesinde yol kenarındaki demir bariyerleri çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

04.11.2017 - 10:10
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Hilvan'ın Kırbaşı Mahallesi yakınlarında jandarma, yol kenarındaki bariyerlerin söküldüğünü ve 2 kişi tarafından 50 LE 627 plakalı kamyonete konulduğu bilgisini aldı.

DEMİR BARİYERLERİ SÖKTÜLER

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mahalle yakınlarında durdurduğu kamyonette sökülmüş demir bariyerler olduğunu gördü.

Bariyerlere el koyan jandarma, kamyonette bulunan Ramazan G. ve Cemal G.'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da bariyerleri çalan 2 kişi hakkında tutuklama

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Kuzen oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler jandarmada, bariyerleri satacaklarını söylediği öğrenildi.

Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan ve Cemal G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, bariyerler ise Karayolları Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da bariyerleri çalan 2 kişi hakkında tutuklama


Şanlıurfa'da bariyerleri çalan 2 kişi hakkında tutuklama

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