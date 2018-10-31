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Şanlıurfa'da bıçaklı sopalı saldırı

Şanlıurfa’da bir ev sahibi camını kırdığı iddia edilen küçük bir çocuğu sopa ve bıçakla darp etti.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 12:44..
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Şanlıurfa'da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. İddiaya göre; Şanlıurfa’da küçük bir çocuk top oynarken bir evin camını kırdı. Evinin camının kırılmasına öfkelenen Suriyeli adam küçük çocuğa sopa ve bıçakla saldırdı.

Şanlıurfa'da bıçaklı sopalı saldırı

Şanlıurfa'da bıçaklı sopalı saldırı ViDEO

BIÇAKLI SOPALI SALDIRI

Küçük çocuğa bıçak savurup sopayla defalarca darp eden şahıs, öldürmekle tehdit etti. Küçük çocuğun korku içerisinde “Vurma amca, tamam” demesine aldırış etmeyen adam, çocuğa dakikalarca şiddet uygulamaya devam etti.

Çocuğun yaşadığı büyük korku hem konuşmasına hem de yüzüne yansıdı. İnsanın kanını donduran o anlar ise olay yerindeki başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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