Şanlıurfa'da bir baba oğlunu baca demirine zincirledi

Amerika'nın finansal dergisi Kiplinger, gelecek 10 yılda en çok kazandıracak 10 bölümü sıraladı.

Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

Bodrum'un 55 liralık lahmacunu ve Alaçatı'nın 250 liralık hamburgerinden sonra şimdi de Çeşme'nin 500 liralık pizzası konuşuluyor.

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ABD'den YPG'ye 200 araçlık konvoy

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG ile samimiyetini sürdürüyor. ABD uzun bir aradan sonra yeniden teröristlere silah yardımı yaptı, hem de 200 araçlık bir konvoyla.