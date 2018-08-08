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Şanlıurfa'da bir baba oğlunu baca demirine zincirledi

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki oğlunu boynundan 1 metre uzunluğundaki zincirle bacaya bağladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

AA | 08.08.2018 - 11:25..
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Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir çocuğun zincirle bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki Y.Y'nin boynundan bir metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti.

Şanlıurfa'da bir baba oğlunu baca demirine zincirledi VİDEO

ACIMASIZ BABA GÖZALTINDA

Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y'nin kendisini babasının bağladığını söylemesi üzerine İ.H.Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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