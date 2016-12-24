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Şanlıurfa'da bir lokantada kedi eti ele geçirildi

Şanlıurfa Akçakale'de zabıta ekipleri, Suriyeli sığınmacıların kaldığı konaklama tesisi karşısındaki bir lokantada kedi eti ele geçirdi

İHA | 24.12.2016 - 17:19
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri, Suriyeli sığınmacıların kaldığı konaklama tesisi karşısındaki bir lokantada kedi eti ele geçirdi.

Şanlıurfa'da bir lokantada kedi eti ele geçirildi

4 SURİYELİYE CEZA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri Süleymanşah Konaklama Tesislerinin karşısında bulunan ve Suriyeliler tarafından işletilen bir lokantada kedi eti ele geçirdi. Lokantada denetim yapan ekipler, kapların içerisinde kedi derisi, kedi eti ve kedi ayaklarını fark etti. Kedi etleriyle birlikte kaçak kesim yapıldığı belirlenen yaklaşık 400 kilo ete da el koyan ekipler lokantayı işleten Suriye uyruklu 4 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belediye ekipleri daha sonra ise baraka şeklindeki lokantayı iş makineleriyle yıkarak yerinden kaldırdı. Etlere imha edilmek için el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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