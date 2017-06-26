Şanlıurfa'da bonzai içen kız üst geçitten atlamak istedi

Sabah erken saatlerinde İpekyolu Mahallesi’ndeki üst geçitte meydana geldi. Adı öğrenilemeyen genç bir kız, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai kullandı.

Genç kız, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle üst geçide çıkıp atlamak istedi. Kendisini boşluktan sarkıtan genç kızı görenler, sağlık görevlileri ve polise haber verip yardımına koştu.

KENDİNİ BOŞLUKTAN SARKITTI

Çevrede korkulu anların yaşandığı üst geçitteki kendini boşluğa sarkıtan kız, vatandaşlar tarafından kurtarılıp indirildi.

ÖZEL BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Uyuşturucunun etkisinde olan kız, yine çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.