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Şanlıurfa'da çadır kentte kavga: 8 yaralı

Akçakale ilçesinde, 20 bini aşkın Suriyeli sığınmacının barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde, iki aile arasında kavga çıktı.

DHA | 26.11.2017 - 08:27..
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İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'ndeki 4 No’lu Mahalle'de meydana gelen olayda, Suriyeli iki aile arasında ‘çadırın yanında geçme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

2 SURİYELİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışma, her iki ailenin yakınları da katılınca, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Özel güvenlik ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca, jandarmadan yardım istendi.

Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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