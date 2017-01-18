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Şanlıurfa'da canlı bomba kuryesi yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 'Abud Mahho’ isimli canlı bomba kuryesi çok sayıda patlayıcıyla birlikte yakalandı.

18.01.2017 - 13:44
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Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abud Mahho isimli DEAŞ’lı teröristi gözaltına aldı.

PATLAYICILARLA YAKALANDI

Emniyete götürülerek sorgulanan teröristin ifadesi doğrultusunda Akçakale ilçesi sınırında bir çuval içerisinde 3 adet el bombası fünye grubu, 6 adet elektrikli hale çevrilmiş kapsül, 3 adet basma tipi anahtar sistemi ve 3 kilo 560 gram RDX TNT karışımı ana patlayıcı ele geçirildi.

ANKARA, İSTANBUL VE GAZİANTEP SALDIRILARINDA KULLANILAN PATLAYICILAR

Ele geçirilen malzemeleri inceleyen emniyet mensupları, canlı bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğunu ve örgütün Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlediği bombalı saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiğini saptadı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa'da canlı bomba kuryesi yakalandı

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