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Şanlıurfa'da çıkan yangın iş yerini kül etti

Şanlıurfa Viranşehir'de elektirik kontağından çıkan yangın bir iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

26.02.2017 - 18:38
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şanlıurfa

Viranşehir M. Fevzi Şıhanlıoğlu Caddesi’nde bulunan bir AVM’de sabah 05.00 sıralarında yangın çıktı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Olayı fark eden vatandaşların haber etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM’de maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da çıkan yangın iş yerini kül etti

"YARDIM BEKLİYORUZ"

AVM sahibi Bilal Özcengiz, yangın nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Özcengiz, "Saat 05.00 sıralarında bana yangın haberi geldi. İş yerine yetişince itfaiyeler benden önce gelmişlerdi. İtfaiye ve polisin yaptıkları incelemenin ardından yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklandığını söylediler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da çıkan yangın iş yerini kül etti

Şanlıurfa'da çıkan yangın iş yerini kül etti

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