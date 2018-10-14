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Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' doğal yaşam alanına bırakıldı. Çöl varanı, Türkiye'nin en büyük sürüngeni olarak biliniyor.

AA | 14.10.2018 - 18:27..
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Kentte 60 kilometre mesafedeki Kayalı kırsal mahallesinde çöl varanının kümese girdiğini gören vatandaşlar, zarar görmemeleri için tavukları buradan çıkardı. Vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 'dev kertenkele'yi yakalayarak, köyün dışındaki doğal yaşam alanına saldı.

Köylülerden Ahmet Çoban, zaman zaman bu tür hayvanları gördüklerini nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar gelmemesine çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu

SADECE ŞANLIURFA VE ŞIRNAK ÇEVRESİNDE GÖRÜLÜYOR

Sayıları gün geçtikçe azalan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor.

Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, bilinenin aksine zehirsiz bir tür. Çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor.

İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor.

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