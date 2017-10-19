Şanlıurfa'da devrilen araçtaki 9 aylık bebek vefat etti

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen araçta aynı aileden bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hilvan - Diyarbakır Karayolu’nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Nezir İlamlı yönetimindeki 60 NH 903 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

9 AYLIK BEBEK KAZADA HAYATA VEDA ETTİ

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 9 aylık Musa İlamlı yaşamını yitirdi, Remziye, Sema Nur, Zeynel Abidin, Yunus Emre, Furkan ve otomobil sürücüsü Nezir İlamlı yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edildi.

Ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.