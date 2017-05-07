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Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

Şanlıurfa'da gelin ve damada 4 kilo altın takılırken, dolarlar da havada uçuştu.

07.05.2017 - 15:20
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Şanlıurfa'da dünyevine giren avukat 31 yaşındaki Rohat Erkan ile 28 yaşındaki İmren Çakmaklı’nın düğününde geline yaklaşık 4 kilo altın takılırken, davetliler çifti dolar yağmuruna tuttu.

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

Şanlıurfa’nın tanınmış ailelerinden işadamı Mehmet Erkan’ın oğlu avukat Rohat Erkan ile işadamı Mehmet Çakmaklı’nın kızı İmren Çakmaklı bir otelde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

DOLAR YAĞMURU

Genç çiftin salona girişiyle birlikte davetliler, dolar atma yarışına girdi. Şarkıcı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünün ilk dansını yapan genç çifte uzun süre dolar atıldı.

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

YÜZLERCE DOLAR HAVADA UÇUŞTU

Yüzlerce doların havada savrulduğu gecede, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise sürekli olarak yerlere düşen paraları toplayıp orkestra ekibinin yanındaki büyük çantalara dolduruldu ve 2 kişi tarafından destelendikten sonra isteyen kişilere tekrar satıldı.

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

TAKI TAKMAK İÇİN KUYRUK OLUŞTU

Yöresel yemekler ve baklava ikram edilen konuklar, dolar saçma yarışından sonra bu kez geline takı takmak için kuyruk oluşturdu.

Gelin İmren Çakmaklı, kendisine takılan yaklaşık 4 kilo ağırlıktaki bilezik, Cumhuriyet altını, kolye ve gerdanlıkları taşımakta güçlük çekti.

 

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

Şanlıurfa'da düğünde dolar yağmuru

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