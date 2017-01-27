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Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi

Şanlıurfa'da elektriklerinin sık kesildiğini iddia eden bir grup, karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

27.01.2017 - 16:29
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Merkez Eyyübiye Mahallesi Hayati Harrani Mahallesi'nde elektriklerinin kesildiğini iddia eden bir grup, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) önünde toplanarak yetkililerle görüşmek istedi.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi

Bir süre girişte bekleyen grup adına 4 kişi, DEDAŞ yetkilileriyle görüşmeye gitti. Bu sırada dışarıda bekleyen gruptakiler, Şanlıurfa-Akçakale karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi

Yetkililerle yapılan görüşmede arızadan kaynaklı sorunun giderileceğinin bildirmesiyle grup, yolu trafiğe açtı. Grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi

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