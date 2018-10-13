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Şanlıurfa'da engelli kızı taciz eden sapık yakalandı

Şanlıurfa'da sokak arasında sıkıştırdığı engelli kızı taciz eden 47 yaşındaki sapık, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 13.10.2018 - 17:40..
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde tüyleri diken diken eden bir cinsel taciz olayı yaşandı.

Sokakta yürüyen ve engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 47 yaşındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı.

DAKİKALARCA TACİZ ETTİ

Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı.

ETRAFINI KONTROL EDİP UZAKLAŞTI

Güvenlik kameralarına da yansıyan iğrenç olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. Bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.

Engelli kız çocuğuna sokak ortasında cinsel taciz VİDEO

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kayıtları inceleyen ekipler, sapığın kimliği E.K. (47) olduğunu belirledi.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Ahlak ve Güven Timleri, şüphelinin Mance Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Tacize uğrayan küçük kızın da kişinin teşhis etmesi üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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