Şanlıurfa'da erkek tarafından istenecek altın miktarı azaltıldı

Şırnak adetlerine göre kız tarafının erkek tarafından istediği takılar, yeni evlenecek çiftleri zor duruma sokmaya başladı. Artan fiyatların ardından 5 muhtar olaya el attı.

LİSTEYİ AÇIKLADILAR

İlçede bir araya gelen mahalle muhtarları, evlenecek gençlerin ve ailelerin zor duruma düşmesini engellemek, gençlerin takı talebiyle evliliği ertelemesinin veya evlilikten vazgeçmesinin önüne geçmek için makul takı miktarını belirledi.

Muhtarlar, altına imza attıkları metinde, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir. Kız tarafı, erkek tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebilir. Gelinin kız kardeşine kapı parası istenemez." ifadeleri yer aldı.

Muhtarlar, İdil Müftülüğüne de bildirdikleri kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi.

BAŞLIK PARASINI DA KALDIRDILAR

Karara imza atan muhtarlardan İdil Yukarı Mahalle Muhtarı Mehmet Şerif Eğdemir, bölgede artan düğün masrafları, istenen altın miktarı ve başlık parası nedeniyle gençlerin evlenmekten kaçındığını belirtti.

"Biz 5 mahalle muhtarı olarak düğün masraflarının düşürülmesi, başlık parasının kaldırılması ve istenen altın miktarının düşürülmesi için hem karar aldık hem de kampanya başlattık." ifadelerini kullanan Eğdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlık parası ve kız isterken talep edilen altınlardan dolayı ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu kararı almamız ve kampanyayı başlatmamızın amacı da düğünde istenen meblağ ve altınların sabit bir noktada tutulmasıdır. İdil'de bir genç evlenmek istediğinde en az 150 bin liranın üstünde masrafı oluyor. Bunun 80-90 bin lirası hatta daha fazlası altına, yaklaşık 5-10 bin lirası başlık parasına geriye kalan ise beyaz eşya ve diğer harcamalara gidiyor. Bu da doğal olarak damadı büyük bir yükün altına sokuyor koymakla beraber yıllar sürecek bir borcu ödemeye de mahkum ediyor."