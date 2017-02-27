Şanlıurfa'da etekli hırsız yakayı ele verdi

Edirne'de İŞKUR tarafından bin 250 kişinin işe yerleştirileceğini duyanlar bina önünde uzun kuyruklar oluşurdu.

Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tartıştığı eşinin teyzesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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TT Arena'da 859 milyon liralık derbi

Kadrolarının toplam piyasa değeri 859 milyon lira olan Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam TT Arena'da karşı karşıya gelecek.