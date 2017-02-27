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Şanlıurfa'da etekli hırsız yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da tanınmamak için etek giyip, başörtüsü takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen erkek zanlı yakalandı.

27.02.2017 - 16:12
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Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattı.

ETEK GİYİP BAŞÖRTÜSÜ TAKIYORDU

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan erkek şüphelinin etek giyip, başörtüsü taktığını belirledi.

Şanlıurfa'da etekli hırsız yakayı ele verdi

Şüphelinin kimliğini de tespit eden ekipler, Meydan Mahallesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, zanlı Abdullah A'yı hırsızlıkta giydiği etekle gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah A. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ''nitelikli hırsızlık'' suçlamasıyla tutuklandı.

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