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Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Yakalanan 4 teröristin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Partili yöneticilere yönelik eylem planladığı bildirildi.

28.06.2017 - 10:25
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Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek çalışmaları sonucu operasyonun düzenlendiği belirtildi.

EYLEM YAPACAKLARDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde, askeri ve emniyet görevlileriyle AK Partili yöneticilere yönelik eylem yapılacağına dair alınan bilgi üzerine söz konusu eylemle irtibatlı olan toplam dört şahıs yakalandı. Olayla ilgili yapılan aramalarda şahıslarla birlikte suikast olayında kullanılacağı değerlendirilen silahlar ve susturucu ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ayrıca, hedef şahıslar ve güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılacağı değerlendirilen eylemde kullanılacağı mütalaa edilen düzenek ve patlayıcılar da ele geçirilmiştir."

Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

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