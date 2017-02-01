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Şanlıurfa'da eyleme katılan 33 kişiye operasyon

İstanbul'da FETÖ'cü Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınmasını Şanlıurfa’da protesto eden 33 kişi gözaltına alındı.

01.02.2017 - 11:46
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Şanlıurfa'da eyleme katılan 33 kişiye operasyon

2014 yılının Aralık ayında İstanbul’da yapılan operasyon ile Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve İstanbul Terörle Mücadele eski Müdürü Tufan Ergüder’in gözaltına alınması Şanlıurfa Adliyesi önünde yapılan eylem ile protesto edilmişti.

33 GÖZALTI

FETÖ PDY üyesi olmak suçundan hakkında işlem başlatılan 33 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından şahıslar, FETÖ PDY üyesi olmak ve örgüt adına eylem yapmak suçlarından adli makamlara sevk edildi.

19'U TUTUKLANDI

Şahıslardan 19’u çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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