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Şanlıurfa'da gökten tarlaya inen cisim patladı: 3 yaralı

Suriye sınırına 4 kilometre mesafedeki bir tarlada gökten gelen balonların patlamasıyla tarlada çapa yapan anne ile 2 çocuğu yaralandı.

İHA | 04.07.2018 - 21:13..
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Akçakale ilçesinde yaşanan olayda, anne ve babalarına tarlada çapa yapmada yardımcı olan 15 yaşındaki Elif ile 12 yaşındaki Ali Badem gökten 5 balonun tarlaya indiğini gördü.

Çocuklar, balonların yanına giderek anne ve babalarının yanına getirdi. Çocukların ailesi de cisimlerin ne olduğunu anlamayınca yere bırakmalarını istedi.

Şanlıurfa'da gökten tarlaya inen cisim patladı: 3 yaralı

ÇOCUKLARIN ELLERİNDE PATLADI

Çocuklar cisimleri yere bıraktıkları sırada patlama yaşandı. Sert bir plastikten yapıldığı ve sapında ise metal bir kutu bulunan balonlardan birinin patlamasıyla Elif ve Ali kardeşler ile anneleri Emine Badem yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Akçakale ilçesine getirilirken yolda ambulanslara alındı. İlçe devlet hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocukların durumlarının belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle AFAD ekipleri de hastaneye geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan jandarma ekiplerinin de kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldıkları belirtildi. Patlayan cisimlerin ne oldukları ve nereden geldiklerinin araştırıldığı öğrenildi.

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