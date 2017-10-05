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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Yetimoğlu ile Aldak aileleri arasında 7 yıldır devam eden husumet tatlıya bağlandı.

05.10.2017 - 15:22
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7 yıl önce alacak- verecek konusunda aralarında husumet bulunan Yetimoğlu ve Aldak aileleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Necmettin Yetimoğlu ile Hayati Yetimoğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

KANAAT ÖNDERLERİ BARIŞTIRDI

İki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri Mehmet Özçelik ve Ahmet Yetimoğlu devreye girdi ve tarafların olumlu yanıt vermesiyle aileler bir konukevinde düzenlenen barış yemeğiyle barıştı.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

BARIŞ YEMEĞİNE BİN KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yemekte Kuran-ı Kerim okunup taraflar tokalaşarak barıştı. Barış yemeğine Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Müftüsü İhsan Açık, kanaat önderleri ile bazı aşiret mensupları katıldı.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

"BARIŞ HER İKİ AİLEYE DE HAYIRLI OLSUN"

Benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, "Barışa katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada sağlanan barış her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu zamana kadar bir soğukluğun giderilmesi gerçekleştirildi ben her iki aileye böyle bir adım attıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

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