Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Mezra Mahallesi'nde yaklaşık 6 ay önce Begit ve Akbaş aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada İbrahim ve Hatice Akbaş ile Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetti, İbrahim ve Muhittin Begit ile Ahmet ve Yakup Akbaş ise yaralandı.

BARIŞ TOPLANTISI HUSUMETİ BİTİRDİ

Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet, iş adamı Mahmut Mirkelam, Kaymakam Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın girişimleri sonucu sona erdirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen "barışma toplantısı"nda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"ÖNEMLİ OLAN BARIŞMAK"

Perçi, toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan olaya üzüldüklerini söyledi. Ancak olayın barışla sonuçlanmasına da sevindiklerini belirten Perçi, "Küsmek, darılmak kolay, önemli olan o sinirleri yenip barışmak. Bunu başardığınız için sizleri tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.