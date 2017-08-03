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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde barış toplantısında bir araya gelen aileler arasındaki husumet son buldu.

03.08.2017 - 17:30
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Mezra Mahallesi'nde yaklaşık 6 ay önce Begit ve Akbaş aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada İbrahim ve Hatice Akbaş ile Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetti, İbrahim ve Muhittin Begit ile Ahmet ve Yakup Akbaş ise yaralandı.

BARIŞ TOPLANTISI HUSUMETİ BİTİRDİ

Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet, iş adamı Mahmut Mirkelam, Kaymakam Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın girişimleri sonucu sona erdirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen "barışma toplantısı"nda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

"ÖNEMLİ OLAN BARIŞMAK"

Perçi, toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan olaya üzüldüklerini söyledi. Ancak olayın barışla sonuçlanmasına da sevindiklerini belirten Perçi, "Küsmek, darılmak kolay, önemli olan o sinirleri yenip barışmak. Bunu başardığınız için sizleri tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

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