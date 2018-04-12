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Şanlıurfa'da İHA parçaları bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde boş arazide, insansız hava aracının (İHA) parçalarına rastlandı.

AA | 12.04.2018 - 19:04..
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  2. İç Haber

Kırsaldaki Akçamescit Mahallesi'nde araziye bir cismin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede incelemede bulundu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın araştırıldığı belirtildi. Konuyla ilgili adli ve idari incelemenin devam ettiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında çıkan 'Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa'da boş araziye düştü' başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür. Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10 Nisan tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların olduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır."

Şanlıurfa'da İHA parçaları bulundu

Şanlıurfa'da İHA parçaları bulundu


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