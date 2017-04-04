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Şanlıurfa'da iki aile birbirine girdi: 2'si polis 6 yaralı

Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

04.04.2017 - 23:21
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Kamberiye Mahallesi'nde gündüz kavga eden iki ailenin fertleri, akşam saatlerinde barışmak için bir araya gelince aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, olaya müdahale eden 2 polis ile taraflardan Mehmet, Murat ve Ali B. ile İsmail R. av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile birbirine girdi: 2'si polis 6 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Taraflardan birinin aracı zarar gördü.

Olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alan polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



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