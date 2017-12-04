Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi tartıştı.

40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgaya sonlandırdı. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken, polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.































