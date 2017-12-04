taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8907
EURO
4,6044
ALTIN
159,39
PETR
62,8100

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da damat ile kayınpederin arasında çıkan 'misafir' kavgasında 10 kişi yaralandı.

DHA | 04.12.2017 - 19:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederi tartıştı.

40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı.

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgaya sonlandırdı. Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken, polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.


Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

Şanlıurfa'da iki aile kavgası

İlginizi Çekebilir
Arkadaşını 300 lira için öldürdü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar'ı bıçaklayarak öldüren Ali T. polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
Tartışığı eski eşine önce pala sonra tabancayla saldırdı
Antalya'da bir kişi, eski eşiyle kavgaya dönen konuşmasının devamında karısına palayla saldırdı, ayaklarına ateş etti.
Hırsızlar kapkaç için motosiklet çaldılar
Antalya'da genç bir kadının telefonunu çalan motosikletliler gözaltına alındı.
Bursa'da kıskançlık kavgası intiharla bitti
Günlük kiraladıkları evde erkek arkadaşıyla tartışan Kırgızistan asıllı kadın, balkondan atlayarak intihar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi

206
Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

157
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

112
Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

127
Muslera soyunma odasında ağladı

Muslera soyunma odasında ağladı

91
Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

61
Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

267
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM