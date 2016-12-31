Şanlıurfa'da iki çuval patlayıcı ele geçirildi

DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de sansasyonel eylemler düzenleyeceğini ve bunun için patlayıcı madde ve canlı bomba yeleği malzemesinin ülkeye sokulacağı istihbaratını alan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi.

16 KİLO PATLAYICI VE 6 ADET CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda sınır hattında iki çuval içerisinde 16 kilogram toz tnt patlayıcı madde, 300 metre infilaklı patlayıcı fitili, 36 adet elektrikli kapsül, 6 adet canlı bomba yeleğinde kullanılan basma tipi patlayıcı anahtar ve 5 adet el bombası fünye grubu ele geçirildi.

YILBAŞI GECESİ EYLEM YAPACAKLARDI

DEAŞ’lı teröristlerin eylemlerini yılbaşı gecesi yapmayı planladıkları öğrenildi.