Bacağıyla kendi kendini rahatsız eden köpek

1 Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da yük taşıyan iki tır çarpıştı. Meydana gelen kazadaiki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

2 Arjantin'de kadına şiddet protestosu Arjantin'de yüzlerce kadın 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bir araya geldi.

3 Trump ve Kim görüşecek ABD Bakanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mayıs ayında görüşecek.

4 ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler, NATO ve ABD'yi huzursuz etmeye devam ediyor. Üst üste yapılan açıklamalar ile ABD ve NATO'nun tehlike altında olduğu iddia edildi.

5 Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında Yaptığı UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir ettiği İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'u öldürmekle suçlanan Danimarkalı mucit Peter Madsen’in yargılanmasına başlandı.

6 İstanbul'da DEAŞ operasyonu İstanbul emniyeti DEAŞ operasyonu için belirlenen birçok adrese baskın yaptı.