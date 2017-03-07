Şanlıurfa'da intihar girişimi

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkan bir kişi atlamak istedi. Aydınlatma direğinde birinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri branda açarak şahsın atlama ihtimaline karşı önlem alırken, polis ekipleri ise bölgeye şerit çekip vatandaşları uzaklaştırdı.

ATLA DİYE BAĞIRDILAR

Şeridin dışında bekleyen bazı vatandaşlar intihar girişiminde bulunan şahsı cep telefonuyla kaydederken, bazıları ise "atla" diyerek bağırdı. Direğe merdiven uzatan itfaiye ekipleri, boynuna ip geçiren şahsa sigara verip inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Şahıs, itfaiye ve polisin uzun süren çabası sonucu indirilerek ambulansa götürüldü.

DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞ

İsmi öğrenilemeyen şahsın yetkililerin kendisiyle ilgilenmediği iddiasıyla intihar girişiminde bulunduğu ve daha önce de farklı nedenlerle intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.