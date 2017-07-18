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Şanlıurfa'da intihar girişimi

Şanlıurfa’da cami minaresine çıkıp atlayacağını söyleyen adama dini nikahlı eşi barışma sözü verince, adam atlamaktan vazgeçti.

18.07.2017 - 22:55
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Olay, akşam saatlerinde mekez Karaköprü İlçesi'nin Şenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz olduğu belirtilen Hasan Savli, dini nikahlı eşi Halime Er'in kendisinden ayrılması üzerine Resul-i Ekrem Cami'nin minaresine çıktı.

Şanlıurfa'da intihar girişimi

"AFFETMEZSEN ATLARIM"

Savli, Halime Er’in kendisini affetmemesi durumunda aşağıya atacağını söyledi. Minaredeki Savli'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise atlama ihtimaline karşı branda açtı.

Şanlıurfa'da intihar girişimi

ÇOCUKLARIYLA OLAY YERİNE GELDİ

Savli'yi ikna etmek için müzakerece bir polis görevlendirerek minareye çıktı. Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sığınma evine yerleşen Halime Er, 2 çocuğuyla olay yerine yalın ayak geldi.

Şanlıurfa'da intihar girişimi

EŞİ SENİ SEVİYORUM DİYE BAĞIRDI

Minaredeki nikahsız eşi Savli'ye aşağıya inmesi için sık sık ‘Seni seviyorum’ diye bağırdı. Halime Er, çocuklarıyla birlikte bir daha kendisinden ayrılmayacağına dair söz vermesi üzerine ikna olan Hasan Savli, ikna olup polisler eşliğinde minareden indirildi. Savli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şanlıurfa'da intihar girişimi

Şanlıurfa'da intihar girişimi

Şanlıurfa'da intihar girişimi

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