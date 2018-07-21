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Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA | 21.07.2018 - 07:33..
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2. OSB'de bir iplik fabrikasının makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

2 İŞÇİ HASATANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı.

Çalışmalar sırasında çöken duvarın altında kalarak yaralanan iki işçi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

20 ARAÇLA 6 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan'ın yönettiği 45 personelin 20 araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

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