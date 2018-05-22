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Şanlıurfa'da İsrail protestosu

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Filistinlere uyguladığı zulmü protesto etti.

AA | 22.05.2018 - 07:05..
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Balıklıkgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde teravih namazının ardından toplanan, aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Filistin ve Türk Bayrağı açtı.

"KAHROLSUN İSRAİL"

Gruptakiler sık sık "Kahrolsun İsrail, Filistin'in Başkenti Kudüstür, İsrail'in başkenti cehennemdir. Filistin halkı yalnız değil, Filistin'e selam direnişe devam" şeklinde slogan atıp, tekbir getirdi.

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in ve ABD'nin Filistinlere karşı uyguladığı zulme insanların dikkatini çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Şanlıurfa'da İsrail protestosu

Şanlıurfa'da İsrail protestosu VİDEO

"KUDÜS ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR..."

Müslümanlar olarak İsrail'i ve ABD'yi bir kez daha lanetlediklerini belirten Coşkun, şöyle konuştu: "İnsan ve ümmetin kalbi İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuzdur ve ortak davamızdır. Kudüs Müslümanların dayanma noktasının son sınırıdır. Kudüs siyonist işgalden kurtulana kadar hiç durmadan mücadeleye devam edeceğiz. Kudüs özgür oluncaya kadar susmayacağız. Bizler yalnızca sivil toplum kuruluşları olarak Şanlıurfa'da ABD'nin karanlık politikalarına karşı direnmiyoruz. Bizler burada insanlığımızın Müslümanlığımızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz."

Konuşmanın ardından kalabalık cep telefonlarının ışığını yakarak Haleplibahçe Mahallesi'ndeki Hamarat Eller Çarşında kurulan Kudüs Çadırına kadar yürüdü.

Burada İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından Kudüs Çadırı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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