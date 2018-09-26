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Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

Şanlıurfa’da tarımsal sulama alanları ve konutlarda kaçak denetimi yapan Dicle Elektrik ekiplerine bir grubun taş ve sopalarla saldırması sonucu 3 görevli yaralandı.

İHA | 26.09.2018 - 13:02..
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Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

Şanlıurfa İl Müdürlüğü Enerji Kayıpları Yöneticiliği ekipleri kaçak tüketimleri tespit etmek ve engellemek üzere Hilvan ilçesine bağlı 200 haneli Kuskunlu Mahallesi'ne gitti.

Güvenliği jandarma ekiplerinin sağladığı denetim sırasında Dicle Elektrik ekipleri tarımsal sulamada kullanılan trafolara Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) cihazı da taktı.

KAÇAK DENETİMİNİ ENGELLEDİLER

Ancak kaçak denetimi yapılmasını istemeyen yaklaşık 50 kişilik bir grup, ekiplerin önünü keserek çalışmaları engelledi.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı ViDEO

3 PERSONEL YARALANDI

Bunun üzerine ekibin güvenliğini sağlayan jandarmalar, kalabalığı dağıtmak istedi. Ancak eylemci topluluk, jandarmaya da fiziki müdahalede bulunarak, görevlerini yapmalarını engellerken, şirket çalışanlarını ise darbetti, araçlarına zarar verdi. Saldırıda biri mühendis olmak üzere 3 şirket çalışanı yaralandı.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

6 KİŞİYLE İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bunun üzerine kalabalığı durdurmak isteyen jandarmalar, havaya ateş açmak zorunda kaldı. Mevcut güvenlik gücü yetersiz kalınca Hilvan’dan takviye jandarma kuvveti istendi.

Jandarmanın gayreti ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi. Jandarma, halkı galeyana getirdikleri saptanan ve kimlikleri belirlenen 6 kişiyle ilgili yasal süreç başlattı.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı

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