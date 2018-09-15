Şanlıurfa'da kaçak elektrik sıkıntısını bitirecek yatırım

2,5 MİLYONLUK YATIRIMIN İLK ADIMI

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan 2 milyon 250 bin liralık yatırımın 1 milyon liralık ikinci etabına başlandı.

YENİ KABLOLAR, ABONE KUTULARI

Yapılan çalışmalar sonucunda Bağlarbaşı Mahallesinde öncekine ek olarak 10 bin metre daha abone kablosu ile 5 bin metre alpek kablosu çekildi.

Ayrıca yatırım bölgesinde 200 yeni direk dikilerek 120 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu’nun montajı tamamlandı.

AŞIRI YÜKLENME ARIZLARI VE KAÇAK

Çalışmaların tamamlandığı yerlerde panolara enerji de verildi. Yatırımın tamamlanması ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesinde aşırı yüklenmeden ötürü yaşanan abone kaynaklı arızaların azalması, hatta önemli ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.

Yapılan çalışmayla bölgedeki kaçak elektrik kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.