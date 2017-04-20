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Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 4 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.

20.04.2017 - 15:31
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kaza

Kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti'den Bozova'ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

4 KİŞİ ÖLDÜ 8 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa'dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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