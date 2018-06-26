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Şanlıurfa'da karakola saldıran teröristler yakalandı

Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığına 15 Mayıs’ta roketli saldırı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı.

İHA | 26.06.2018 - 02:47..
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15 Mayıs tarihinde Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda şüpheli 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler zanlılardan alınan el svaplarını Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderirken, 14 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

ELLERİNDEN ÇIKAN BARUT ARTIĞI YAKALATTI

M.Ş. (38), Ş.Ş. (25) ve M.E. (17) isimli şahısların alınan el svaplarında Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığına atılan roket mühimmatının barut artığının çıkması üzerine M.Ş. ve Ş.Ş. isimli şahıslar Halfeti ilçesinde, M.E. ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

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